Genova, cinghiale aggredisce donna in strada: è il secondo caso in due giorni

Ancora una persona aggredita da un cinghiale a Genova: una donna è stata attaccata in strada nel pomeriggio di martedì 6 giugno.

Si tratta del secondo caso in 48 ore. La signora stava facendo una passeggiata in centro col cane, quando si è imbattuta in un cinghiale. L'animale si è avventato contro il cane e lei ha tentato di difenderlo, rimanendo ferita. Soccorsa, è stata portata in ospedale.