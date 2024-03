Cesano Boscone (Milano), il 29enne fermato per l'omicidio dello zio non accettava la relazione tra il parente e la sua ex

Antonio Ianetti, il 29enne che ha ucciso a coltellate lo zio 41enne, Roberto Parisi, a Cesano Boscone (Milano) e poi si è costituito, ha spiegato nell'interrogatorio che non sopportava la relazione tra il parente e la sua ex compagna, una 37enne.

È quanto emerge dalle indagini sull'omicidio. "Sono stato io, l'ho ucciso io, non volevo ammazzarlo", ha confessato. Il rapporto tra la 37enne e il 41enne andava avanti da settembre, ma il giovane, secondo quanto riporta Il Giorno, "non lo aveva accettato, non si rassegnava, continuava a dirmi: non avrai mai una vita con lui finché ci sarò io - ha raccontato la donna -. Ci tormentava, diceva che sarebbe finita male per tutti". Lunedì 25 marzo, zio e nipote si erano dati appuntamento per parlare della questione in un'area poco frequentate del comune. Tra i due era iniziata una lite culminata nell'aggressione mortale.