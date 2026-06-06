Milano, caporalato nel nuovo consolato Usa: fermato un secondo uomo

Il 51enne avrebbe inoltre cambiato domicilio in Italia, allontanandosi dal precedente alloggio di Garbagnate, nel milanese. "Voleva scappare dall'Italia", ha messo a verbale un operaio 41enne in una delle testimonianze che hanno fatto scattare le manette, "solo che ha capito che con l'aereo è pericoloso così si sta organizzando con la Caddell per farlo scappare via", ha precisato. "Sono a conoscenza - ha aggiunto - del fatto che gli operai indiani hanno parlato di lui a voi. Vogliono fargli prendere un pullman o qualche altro mezzo che non si può controllare, perché sanno che al 100% se prende l'aereo lo scoprite e lo potete arrestare". Nei giorni scorsi era stato fermato all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio il cittadino turco indagato come manager di Caddell Construction nella sede secondaria italiana. Aveva acquistato un volo per Instanbul il giorno dopo il "commissariamento" d'urgenza dell'azienda. Elemento che, assieme alle intercettazioni telefoniche, ha fatto ipotizzare il pericolo di fuga alla base del provvedimento. Il fermo è già stato convalidato dal gip di Bergamo che ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare.