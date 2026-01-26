Milano, in aumento gli animali selvatici recuperati nelle aree urbane: trovati un lupo, 32 volpi e otto civette

Milano è sempre più ambita, non solo dall'essere umano: alcune specie selvatiche come volpi, falchi e caprioli hanno cominciato ad avvicinarsi sempre di più ai centri abitati. Animali spesso abituati a tenersi alla larga dalle città adesso si stanno spostando verso le aree urbane, costretti a cercare cibo e rifugio lontani dai loro habitat naturali, che via via stanno scomparendo a causa del consumo di suolo.