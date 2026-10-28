Milano, studenti occupano l'Aula magna della Statale: "Non ci garantisce più un futuro"

Gli studenti hanno occupato nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre l'Aula magna dell'Università Statale di Milano. Ad annunciarlo sono stati gli stessi universitari attraverso i canali social, spiegando le ragioni della protesta e denunciando le difficoltà che rendono sempre più complicato e costoso il percorso di studi. "Non ci garantisce più un futuro", scrivono gli studenti, elencando una serie di criticità legate al diritto allo studio, alla disponibilità degli alloggi e alle condizioni delle strutture universitarie.
Tra i problemi segnalati c’è quello degli alloggi: secondo gli studenti, sono 1.559 gli idonei che non hanno ottenuto un posto letto nelle residenze pubbliche. La protesta riguarda anche la carenza di docenti in alcuni corsi di studio, con ritardi delle lezioni di un mese. Gli universitari segnalano inoltre edifici chiusi da anni e aule sovraffollate. "L'università è un percorso a ostacoli dove studiare diventa sempre più difficile e, soprattutto, costoso", affermano.