Milano, studenti occupano l'Aula magna della Statale: "Non ci garantisce più un futuro"

Gli studenti hanno occupato nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre l'Aula magna dell'Università Statale di Milano. Ad annunciarlo sono stati gli stessi universitari attraverso i canali social, spiegando le ragioni della protesta e denunciando le difficoltà che rendono sempre più complicato e costoso il percorso di studi. "Non ci garantisce più un futuro", scrivono gli studenti, elencando una serie di criticità legate al diritto allo studio, alla disponibilità degli alloggi e alle condizioni delle strutture universitarie.