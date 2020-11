Milano, ancora in fuga i rapinatori della banca: due di loro sono armati

Continua la caccia ai banditi che hanno messo a segno la rapina a mano armata alla filiale di Crédit Agricole a Milano, in zona Città Studi. Durante l’assalto sono stati presi alcuni ostaggi, poi i banditi si sono dati alla fuga con un piano degno di un film. Almeno due di loro sono armati e pericolosi. La rapina è avvenuta alle 8.30 del 3 novembre, in piazza Ascoli, nel giro di pochi minuti: i malviventi, almeno sei, hanno sequestrato i dipendenti, ma presto le forze dell’ordine hanno circondato la filiale. La banda non è riuscita a rubare ciò che era custodito in banca: la porta era temporizzata e, con la polizia che poteva entrare da un momento all’altro, non c’era tempo da perdere. I rapinatori sono quindi scappati dal condotto fognario e hanno fatto perdere le proprie tracce.