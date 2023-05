Milano, operaio accoltella collega in scalo ferroviario

Grave episodio di sangue a Milano: un operaio di 52 anni è stato gravemente ferito da un collega di lavoro che, pare al culmine di una lite, lo avrebbe colpito con una coltellata.

L'uomo è poi stato denunciato dai carabinieri. E accaduto lunedì sera in uno dei capannoni dello Scalo Martesana delle ferrovie. Secondo quanto riferito il 52enne, nato in Guinea operaio di una ditta di pulizie a bordo dei treni, dopo aver litigato per questioni lavorative sarebbe stato colpito da un 60enne gambiano, operaio presso la stessa ditta, e trovato ancora sul posto dai militari. La vittima ha riportato una ferita all'addome ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.