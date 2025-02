Milano, crolla il tetto di un capannone industriale: due feriti

Parte della copertura di un capannone industriale dove ha sede un'azienda che si occupa dell’assemblaggio di motori elettrici è collassata ad Abbiategrasso (Milano). Al lavoro vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi e due ambulanze del 118. Sul posto anche agenti della Polizia locale di Abbiategrasso. Sarebbero stati estratti due feriti da sotto le macerie. Secondo il sito di MilanoToday, parte della campata del tetto in calcestruzzo sorretta da una trave, per cause in corso di accertamento, è crollata su alcuni macchinari.