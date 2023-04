Milano, 24enne stuprata in un cantiere: "Per ore nelle mani dell'aggressore marocchino"

Un altro stupro a Milano.

Vittima una ragazza di 24 anni, "agganciata" in pieno centro (fuori da un locale in corso Como) nel cuore della notte tra venerdì e sabato da un marocchino di 37 anni, rapidamente individuato e fermato. La giovane è rimasta in balìa del suo aggressore alcune ore. Era uscita da un locale di una delle vie più frequentate della città dopo aver perso di vista un amico e si è accorta di non aver più il telefono cellulare e le chiavi di casa. E' stato in quel momento di smarrimento, dovuto anche a un po' di alcool e stupefacenti che la giovane ha raccontato di aver assunto, che il fermato l'ha avvicinata fingendo di fornirle aiuto. La vittima l'ha seguito fino a piazza Einaudi, a distanza di un chilometro dal locale, dove l'uomo solitamente dorme in un giaciglio improvvisato, e qui è avvenuto lo stupro.