Migranti sulla ong Mediterranea, in corso il trasbordo di 18 persone | Sea Eye salva 65 profughi al largo della Libia

Accordo raggiunto tra Italia e Malta per il recupero dei 54 migranti a bordo del veliero dell'ong Mediterranea, al largo di Lampedusa. Il Viminale si dice sorpreso che l'ong affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso La Valletta. Secondo Salvini "l'ong è capricciosa". Cominciato intanto il trasbordo dal veliero a una motovedetta della Guardia costiera di 18 profughi "vulnerabili". Anche una nave della Sea Eye soccorre e porta in salvo 65 persone e attende una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la loro presa in carico.