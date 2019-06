Migranti, soccorso un barcone con 55 persone al largo di Lampedusa

Non appena ha avvistato il barcone, l'organizzazione non governativa catalana ha infatti avvertito le centrali operative di Malta e Italia e dalla Sicilia è stata inviata in zona una motovedetta della Finanza. I migranti sono stati tutti recuperati e trasferiti sull'imbarcazione della Gdf. Undici di loro arriveranno a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera perché in condizioni di salute che richiedevano uno sbarco immediato. Gli altri saranno trasferiti in Sicilia, a Pozzallo o Licata.