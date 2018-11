Migranti, sgomberato il presidio Baobab a Roma: 200 persone nella tendopoli

I responsabili dell'operazione hanno poi provveduto a identificare i migranti che si trovavano nel presidio di piazzale Maslax e a portare quelli senza documenti all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Il presidio è stato circondato dai blindati, secondo quanto hanno raccontato gli attivisti, le forze di polizia hanno "sigillato" i punti di ingresso non consentendo a nessuno di entrare e uscire dall'insediamento, poi una sessantina di persone sono state fatte salire su due bus e accompagnate all'ufficio immigrazione di via Patini, mentre si attendono altri trasferimenti.



Salvini: "Stop all'illegalità" - Matteo Salvini ha commentato così lo sgombero: "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso e lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti".



Baobab: "Una vergogna" - "A questo punto un centinaio di persone rimarrà per strada", ha detto Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. "E' il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta la chiusura sia definitiva. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega".