Migranti, Sea Watch: "A bordo 446 persone, anche un neonato"

"La Sea Watch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stava imbarcando acqua. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. A bordo abbiamo 446 naufraghi. Il più giovane di loro ha due settimane di vita". Lo ha comunicato via social la nave ong Sea Watch in navigazione nel Mediterraneo. Si tratta della "quinta operazione in tre giorni".