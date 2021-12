Migranti, Save the Children: oltre 1.300 morti in mare quest'anno

twitter

Da gennaio all'inizio di novembre sono "oltre 1.315 i morti e i dispersi nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa", mentre altri 28.600 migranti sono stati "intercettati in mare e riportati indietro dalla guardia costiera libica". E' il rapporto di Save the Children, secondo cui "non possiamo girarci dall'altra parte davanti alle politiche disumane di un'Europa che ai suoi confini ignora le sofferenze di uomini, donne e bambini".