Clima, Save the Children: 10 milioni di bimbi costretti a migrare nel 2020

ansa

Nel 2020, 10 milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case a causa della crisi climatica. Una stima senza precedenti alla quale si aggiunge il rischio per i milioni di migranti climatici di non ritornare mai più alle loro case a causa dell'aumento delle temperature, dell'innalzamento dei livelli d'acqua e del degrado del suolo. Lo dice il nuovo rapporto di Save the Children, pubblicato in occasione della CoP26.