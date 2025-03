Migranti, sbarchi in Italia aumentati del 30%: dalla Libia la maggior parte

Continua a crescere il numero di arrivi irregolari di migranti via mare in Italia, con la Libia come protagonista dei flussi nel tratto di mare che separa il Nord Africa dalla Sicilia. Secondo le informazioni raccolte da "Agenzia Nova", almeno 8.437 persone sono sbarcate sulle coste italiane dal primo gennaio al 14 marzo, cioè il 30% in più rispetto ai 6.421 arrivi dello stesso periodo del 2024. Le rotte del Mediterraneo centrale sono dominate dalla Libia, che al 14 marzo conta 7.762 arrivi, con un balzo del 73,65% rispetto ai 4.770 del 2024.