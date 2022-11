I migranti della Rise Above sbarcano tutti a Reggio Calabria

Tutti gli 89 migranti a bordo della nave Rise Above sbarcheranno nel porto di Reggio Calabria.

A differenza di quanto avvenuto a Catania per la Geo Barents e per Humanity 1 dunque, i profughi raccolti dalla ong Mission Lifeline avranno la possibilità di scendere dalla nave e di essere accolti in Italia. Il caso della Rise Above viene considerato come un evento Sar.