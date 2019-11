Migranti, pm di Palermo: il Tribunale dei ministri indaghi su Salvini

La Procura di Palermo ha notificato a Matteo Salvini la richiesta fatta al Tribunale dei ministri di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per il caso della nave Open Arms. I reati ipotizzati sono concorso in abuso d'ufficio "commesso a Roma dal 14 al 20 agosto" e concorso in sequestro di persona "commesso in Sicilia dal 15 al 20 agosto". La vicenda riguarda il divieto di sbarco imposto da Salvini ai migranti soccorsi in mare.