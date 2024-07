"A oggi abbiamo superato la percentuale del 60% in meno degli arrivi rispetto all'anno scorso. Giugno è stato il nono mese di fila di consolidamento di questo trend" in diminuzione. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando dei flussi migratori in Italia. "Anche ora, che è il periodo dell'anno storicamente più complicato per il bel tempo, stiamo già registrando che non ci sono elementi di arrivi e numeri come l'anno scorso", ha aggiunto.