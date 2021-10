Migranti, Papa: "In Libia violenza disumana, ci sono dei veri lager"

Appello di Papa Francesco per i migranti respinti in Libia, dove ci sono "dei veri lager", e affinché si dia "priorità al soccorso di vite umane in mare". "Tanti di questi uomini donne e bambini - ha detto Bergoglio - sono sottoposti a una violenza disumana. Ancora una volta chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse di cercare soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione di flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo".