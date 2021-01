Migranti, Open Arms torna a chiedere un porto sicuro per 265 naufraghi: "Il nostro ponte come parco giochi per i bimbi"

Open Arms attende un porto sicuro per i 265 migranti: "Il ponte del nostro vecchio rimorchiatore si trasforma in un parco giochi" Facebook / Open Arms Italia 1 di 2 Facebook / Open Arms Italia 2 di 2 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mentre attendiamo un porto sicuro, il ponte del nostro vecchio rimorchiatore si trasforma in un parco giochi. Fa freddo e il tempo sta peggiorando, hanno bisogno di scendere a terra subito". Così la ong Open Arms, attraverso le sue pagine social, lancia un nuovo Sos. Ad accompagnarlo le foto dei bambini salvati negli ultimi due giorni, mentre giocano. In totale sono 265 le persone tratte in salvo e ancora a bordo della nave, in attesa di un porto di sbarco sicuro.