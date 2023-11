Migranti, nuova ondata sbarchi a Lampedusa, arrivati in 1.200 in poche ore

A Lampedusa è giunta una nuova ondata di sbarchi di migranti: nel giro di 26 ore sono approdate 1.202 persone, 394 delle quali durante la notte.

Martedì sull'isola c'erano stati 19 approdi con un totale di 903 persone; gli ultimi 14 sbarchi nell'arco di tre ore, prima della mezzanotte. Dopo quell'ora, sono giunti in 50, partiti da Sfax in Tunisia; in 136 che si sono imbarcati lunedì sera da Sabratha in Libia; e altri 61 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani e 52 egiziani e siriani partiti da Zuara.