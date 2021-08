Migranti, Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo: a bordo 549 persone

Sbarcheranno a Pozzallo i 549 migranti che da diversi giorni si trovano a bordo della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée, dopo essere stati salvati in diverse operazioni di soccorso davanti alla Libia. Lo rende noto la stessa organizzazione con un tweet, sottolineando che, dopo aver ottenuto dalle autorità italiane l'assegnazione, l'imbarcazione arriverà in porto domenica. "Sollievo per i 549 sopravvissuti", commentano all'ong.