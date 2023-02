Migranti, la Ocean Viking è arrivata a Ravenna: 84 persone a bordo

Erano stati soccorsi il 14 febbraio dall'imbarcazione dell'Ong Sos Mediterranée in acque internazionali al largo della Libia. Cinquantotto di loro sono minori non accompagnati

Ad attendere i profughi la Prefettura di Ravenna ha inviato una squadra con oltre 200 persone, tra volontari e forze dell'ordine, impegnate per l'accoglienza. I migranti erano stati soccorsi il 14 febbraio dall'imbarcazione dell'Ong Sos Mediterranée in acque internazionali al largo della Libia.

Dopo lo sbarco e i controlli medici le persone vengono smistate nelle strutture di accoglienza come predisposto della prefettura. Degli 84 migranti, 58 sono minori non accompagnati e 26 sono uomini tra i 18 e i 50 anni.

Come comunicato dalla prefettura di Ravenna, 20 dei 26 adulti saranno accompagnati al Centro Mattei di Bologna per essere poi distribuiti nei vari Cas (7 a Bologna, 6 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza e 2 a Reggio Emilia), mentre i restanti 6 saranno accompagnati a Ferrara, Forlì-Cesena e a Rimini, 2 per ogni città.

Dei 58 minori non accompagnati, 28 saranno temporaneamente ospitati, in attesa di essere collocati nella rete Sai, nella struttura della Fondazione Il Villaggio del Fanciullo (ex Villa Nina a Longana di Ravenna), altri 3 nella rete Sai del Comune di Ravenna e i rimanenti 12 presso la Cooperativa Sociale Il Solco. I restanti 15, su disposizione del Viminale, verranno accompagnati ad Alessandria in un Cas minori.