Migranti, naufragio a sud di Lampedusa: 5 dispersi, salvi in 15

Un barchino, con a bordo 20 migranti, è naufragato a sud di Lampedusa, in acque internazionali. Sono state tratte in salvo 15 persone da un peschereccio di Mazara che si trovava nelle vicinanze mentre in 5 risultano dispersi. Dopo i soccorsi l'imbarcazione ha fatto rotta verso Lampedusa. Fra i sopravvissuti, due persone sono risultate positive al Covid-19 e dunque, al momento, tutti i migranti vengono tenuti in isolamento.