Migranti, naufraga barchino al largo di Lampedusa: 44 salvati, dispersa una bimba di 15 mesi

Una bimba di 15 mesi risulta dispersa. L'imbarcazione in ferro di 7 metri, salpata da Sfax in Tunisia, all'improvviso è colata a picco e i naufraghi sono rimasti aggrappati alle camere d'aria. Ad intervenire, issandoli a bordo, è stata la nave Ong "Mare Go" che li ha in seguito trasbordati su una motovedetta della guardia costiera. Secondo i racconti dei naufraghi, originari di Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali e Senegal, all'appello manca una bambina. Sono in corso, nell'area del naufragio, le ricerche.

Oltre 600 arrivi a Lampedusa in 24 ore I 44 sbarcati all'alba a Lampedusa fanno parte dei 620 approdati complessivamente sull'isola a partire dalla mezzanotte. Le motovedette della Capitaneria, della guardia di finanza e dell'assetto Frontex hanno soccorso in totale 13 imbarcazioni.

La situazione nell'hotspot di contrada Imbriacola Venerdì, sull'isola, ci sono stati 11 sbarchi, 4 dei quali poco prima di mezzanotte, con 408 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 1.087 migranti. Su disposizione della prefettura di Agrigento, 380 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle.

Il sindaco di Lampedusa: "Il governo non sia impreparato" "Dopo una tregua che durava da diversi mesi, sono ripresi gli arrivi, comunque con numeri contenuti e che si riescono a gestire in maniera ottimale. Rispetto all'anno precedente dal primo gennaio ad oggi, abbiamo avuto il 50% in meno di arrivi e questo certamente rappresenta un'inversione di tendenza. La parola d'ordine è sempre la stessa: il governo non deve farsi trovare impreparato sulla gestione dei migranti a Lampedusa e l'unico modo per non fare andare in tilt il sistema dell'accoglienza, è avere, per come sta avvenendo, trasferimenti veloci dall'isola. Ma servono navi dedicate". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, dopo la raffica di sbarchi.

"In queste ore scriverò nuovamente a Roma per la questione dei barchini affondati o abbandonati sulle coste, perché ormai è diventato un problema non più procrastinabile, sia per il decoro del territorio che per i danni arrecati ai pescatori. Chiederò un intervento anche ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura", ha aggiunto Mannino che ha espresso preoccupazione e dolore per il naufragio avvenuto durante la notte.