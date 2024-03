Egitto-Ue, Al Sisi e Von der Leyen firmano accordo da 7,4 miliardi di euro | "ll Cairo partner affidabile, pilastro della sicurezza nel Mediterraneo"

Fotogallery - "Mezzogiorno contro Putin", alle 12 lunghe file in Russia per il voto: la protesta per Navalny

Egitto partner affidabile L'Unione europea "riconosce l'Egitto come partner affidabile e il suo ruolo geostrategico unico e vitale di pilastro della sicurezza, della moderazione e della pace nella regione del Mediterraneo, del Vicino Oriente e dell'Africa", si legge nella Dichiarazione. "L'Egitto e l'Ue continueranno a lavorare per costruire un'agenda positiva per la prosperità e la stabilità. L'Egitto e l'Ue continueranno a lavorare sui loro impegni per promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità, come concordato nelle priorità del partenariato", recita ancora l'accordo.

Al Sisi e le relazioni bilaterali con l'Italia Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, dopo l'incontro bilaterale con il primo ministro italiano Giorgia Meloni a margine del vertice egiziano-europeo, ha sottolineato lo "slancio delle relazioni bilaterali negli ultimi tempi" e che, durante il colloquio, sono state passate in rassegna "le modalità per potenziare la cooperazione in vari settori".

Con Giorgia Meloni - afferma una nota della presidenza egiziana - si è discusso della "cooperazione congiunta nei settori della sicurezza alimentare e della produzione agricola", e del "partenariato tra i due Paesi nel settore agricolo per la rivalutazione del territorio con l'obiettivo di trasferire in questo campo tecnologie avanzate italiane, al fine di massimizzare il ritorno di questi progetti e aprire gli orizzonti delle esportazioni alimentari dall'Egitto all'Europa".