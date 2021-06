Migranti, Mattarella vede Saied: "Fenomeno epocale, serve creare sviluppo"

ansa

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del tema dei migranti con l'omologo tunisino, Kais Saied, in visita in Italia. Entrambi hanno convenuto che si tratta di un fenomeno epocale, che non si può risolvere solo con le politiche di sicurezza, peraltro necessarie per battere l'odioso fenomeno del traffico di uomini. Serve, hanno concluso, creare condizioni di sviluppo in Africa per evitare che le persone debbano emigrare.