Migranti, manganellate e calci a due giovani sul treno per Ventimiglia: poliziotti ripresi in un video

Manganellate in testa e calci a due giovani migranti irregolari che si nascondevano nella toilette di un treno diretto a Ventimiglia. Sono le violenze compiute da tre agenti di polizia, riprese in un video girato da un passeggero rimasto anonimo e mandato in onda da "Striscia la Notizia". I due ragazzi, dopo essere stati tirati fuori dal bagno e malmenati, sono stati quindi scagliati fuori dal treno, su una banchina della stazione di Genova Brignole.

L'inviata del tg satirico Rajae è andata a chiedere spiegazioni alla direttrice della Polfer Olimpia Del Maffeo, la quale, dopo aver visto il filmato in questione, promette accertamenti sul caso. "Tutto ora è in mano all'autorità giudiziaria, dal momento in cui dovessero emergere comportamenti da parte del nostro personale nei confronti di cittadini inermi, saranno presi provvedimenti, non ci sottraiamo alle nostre responsabilità", assicura la dottoressa.