Salvini: "Letta propone lo Ius Soli? Forse vuol far cadere il governo"

La proposta di riprendere lo Ius Soli lanciata dal neo segretario Pd, Enrico Letta , scatena la prima fibrillazione nella maggioranza. "Se ne parla vuol dire che vuole far cadere questo governo", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini . "Solo uno che arriva da Parigi o da Marte, in un Paese con scuole e asili chiusi, fabbriche in difficoltà e italiani con problemi di salute fisica e mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati ".

"Se è stata una caduta di stile lo dica - ha proseguito Salvini -, noi siamo al governo per fare le cose serie e lo Ius Soli non è una cosa seria. Ricordo al distratto parigino Letta che l'Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanza".

Sensi (Pd): "Non è certo Salvini a decidere di cosa dobbiamo parlare" A stretto giro è arrivata la replica di Filippo Sensi via Twitter. "Non è certo Salvini, o i luoghi comuni dei suoi, a dover decidere di cosa possa o non possa parlare io, o il Partito democratico o un intero Paese, civile. I ricatti li tenesse nel suo armadietto, accanto alle felpe", ha scritto il deputato dem in un tweet.