Conte al neo segretario Pd Letta: "Comune impegno per l'Italia" | Salvini: "Ius soli? Così parte male"

"Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate come la cittadinanza facile per gli immigrati", è l'affondo del leader leghista, dopo l'intervento di Letta nell'assemblea dem che lo ha eletto segretario.

Zingaretti: "Ora lealtà e passione per il bene dell'Italia" L'ex segretario dem su Twitter commenta: "Bene Enrico Letta. Forza Pd! Ora lealtà e passione per il bene dell'Italia".

Conte: "Auguri a Letta, comune impegno per il Paese" Da Twitter arriva il messaggio dell'ex premier Giuseppe Conte. "Auguri di buon lavoro al nuovo segretario del Partito democratico Enrico Letta. Nel suo intervento ha indicato tanti obiettivi sui quali è assolutamente necessario il confronto e il comune impegno per il bene del Paese", scrive.

Occhiuto (FI): "Bene Letta, ma ius soli non è priorità" "Congratulazioni ad Enrico Letta, neo segretario del Partito democratico. Lavorerà, anche in questo momento di unità nazionale, per fare gli interessi della sinistra. Così come Forza Italia agirà sempre per quelli del centrodestra. Chiariamo subito un aspetto. In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, con una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, lo ius soli sarà l'ultima delle priorità: per il governo, per gli italiani, per il Paese. Sul resto ci sarà come sempre un civile e sano confronto politico". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Rosato (Iv): "Possiamo fare insieme molte cose" "Buon lavoro ad Enrico Letta e al Pd da parte mia e di tutta Italia Viva. Sono molte le cose che possiamo e dobbiamo fare insieme. Sono certo che se la strada sara' quella del riformismo e della concretezza ci riusciremo. Intanto in questo tempo difficile mettiamo tutte le nostre energie a sostegno di Mario Draghi e del suo governo nell'affrontare l'emergenza". Lo scrive su Twitter il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

Marcucci: "Buona la prima di Letta, c'è più orgoglio" "Dal primo intervento di Enrico Letta esce il profilo di un Pd più orgoglioso, che si candida ad un maggiore protagonismo insieme al governo Draghi, e rilancia la strada di un nuovo centrosinistra aperto. Davvero buona la prima". Lo scrive su Twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci.

Raggi: "Auguri Letta, all'Italia serve coraggio" "Enrico Letta, da oggi alla guida del Partito democratico. Il Paese ha bisogno di leader coraggiosi, traghettatori, capaci di affrontare le sfide del presente e, soprattutto, quelle del futuro". E' il tweet del sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Verdi: "Con Letta confronto aperto per giustizia ambientale e sociale" "Faccio, a nome dei Verdi, i più sinceri auguri a Letta per la sua elezione a segretario del Partito Democratico. Siamo sicuri che con lui sarà possibile un confronto sui temi della crisi climatica e sociale e dell'utilizzo dei fondi del Next Generation Eu, che rappresentano un'occasione irripetibile per rilanciare l'occupazione verso la transizione ecologica e per cambiare l'Italia in chiave di innovazione e modernizzazione. La sua elezione sia di buon auspicio per la creazione di uno spazio di confronto per contribuire alla costruzione di quel cambiamento politico necessario al Paese, in nome della giustizia ambientale e sociale". Così in una nota Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi.