Notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati 340 migranti

Venerdì, sulla maggiore delle isole Pelagie, c'erano stati 12 sbarchi con un totale di 593 migranti. L'ultimo, in ordine di tempo, prima della mezzanotte, è avvenuto direttamente a Cala Croce: i carabinieri hanno bloccato 56 eritrei ed egiziani, tra cui 5 donne, che stavano cercando di raggiungere la strada. L'imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ritrovata. Dei 12 natanti giunti venerdì solo due sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia.