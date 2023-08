Migranti, a Lampedusa altri due sbarchi con 89 persone

I migranti continuano ad arrivare a Lampedusa, dove nelle ultime ore stati registrati altri due sbarchi con un totale di 89 persone.

A soccorrere i due natanti che, a detta dei migranti, erano salpati da Sfax ed El Amra, in Tunisia, sono stati i militari della guardia di finanza. Sul primo barchino c'erano 46 tra ivoriani, guineani, malesi e sudanesi che per la traversata hanno pagato 2mila dinari tunisini. Sul secondo erano, invece, in 43 originari di Camerun, Gambia, Nigeria, Senegal, Mali e Sierra Leone che avrebbero pagato 1.500 dinari tunisini per arrivare in Italia.