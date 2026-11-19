Una bambina di 6 anni, originaria della Costa d'Avorio, è dispersa dopo che, al largo di Lampedusa, un barchino di 7 metri si è ribaltato ed è affondato. Cinquanta migranti, fra cui 10 donne e 3 minori, sono stati salvati dai militari della motovedetta Cp324 della guardia costiera e sbarcati durante la notte a molo Papa Francesco sull'isola. Non vi sarebbero altri dispersi. Il natante, partito da Sfax in Tunisia, si è rovesciato su un fianco, facendo finire i migranti in acqua, poco prima d'essere intercettato dai militari. I naufraghi soccorsi sono originari del Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Mali.
Gli ultimi sbarchi a Lampedusa
Negli ultimi giorni diversi gli sbarchi e i soccorsi in mare nella cornice dell'isola di Lampedusa. Il 16 novembre quattro sbarchi con 67 migranti fra Lampedusa e Lampione: recuperati 3 tunisini che hanno fatto la traversata con un gommone di 8 metri. Gli altri 3 gruppi, composti da 30, 8 e 26 eritrei, pakistani, sudanesi, gambiani e sudani, sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera e di Frontex. Fra loro anche donne e bambini.
Il 15 novembre soccorsi due barchini, a bordo c'erano anche una donna in travaglio e un ferito. La giovane donna, in avanzato travaglio, è stata portata al Poliambulatorio di Lampedusa. Assieme a lei, anche un uomo con una brutta ferita alla testa. Entrambi erano, assieme ad altri 9 migranti, su un barchino di 6 metri soccorso da una motovedetta di Frontex. I 6 uomini, 2 donne e 3 bambini erano partiti da Abu Kammash in Libia. Poco prima di questo gruppo, un altro assetto di Frontex ha soccorso 41 iraniani, iracheni e yemeniti che erano su un natante di 12 metri salpato da Zuwarah in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot.