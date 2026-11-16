Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia annunciano un centro rimpatri in Ruanda

Stocker ha assicurato che il modello sarà conforme al diritto europeo e internazionale e alle norme sui diritti umani. Alla sua definizione collaborano anche la Commissione europea, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Unhcr. Il cancelliere ha infine richiamato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, che offre la base giuridica per trasferire cittadini di Paesi terzi anche in altri Stati terzi. "Dobbiamo essere padroni in casa nostra. E questo vale a livello nazionale così come a livello europeo", ha concluso.