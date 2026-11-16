Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia annunciano un centro rimpatri in Ruanda

Il primo centro per il rimpatrio dei migranti in Ruanda potrebbe diventare operativo nel 2027. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Christian Stocker a Vienna, al termine dell'incontro con i rappresentanti di Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi, definendo l'iniziativa un "cambiamento storico di paradigma nella politica migratoria". Il progetto punta a trasferire in Ruanda i migranti che non hanno diritto di soggiornare nell'Ue e sono destinatari di un provvedimento definitivo di rimpatrio, ma non possono essere ricondotti nei Paesi d'origine. Tra gli obiettivi indicati da Stocker figurano anche il contrasto alle reti di trafficanti e l'alleggerimento della pressione sui sistemi di accoglienza europei.
Gli obiettivi
Con questa iniziativa, i Paesi firmatari intendono perseguire "tre obiettivi molto concreti: in primo luogo, i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta con decisione definitiva nell'Ue dovranno in futuro essere trasferiti in tali centri di rimpatrio; in secondo luogo, vogliamo sottrarre ai trafficanti di esseri umani la base del loro business disumano - ha concluso il cancelliere - Se il rimpatrio nel Paese d'origine non è possibile, in futuro le persone senza diritto di soggiorno potranno essere trasferite in un Paese terzo, come il Ruanda".
"Padroni in casa nostra"
Stocker ha assicurato che il modello sarà conforme al diritto europeo e internazionale e alle norme sui diritti umani. Alla sua definizione collaborano anche la Commissione europea, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Unhcr. Il cancelliere ha infine richiamato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, che offre la base giuridica per trasferire cittadini di Paesi terzi anche in altri Stati terzi. "Dobbiamo essere padroni in casa nostra. E questo vale a livello nazionale così come a livello europeo", ha concluso.