La diplomazia come arte del dialogo: un convegno internazionale alla Camera dei deputati

I lavori, preceduti dalla relazione introduttiva di Edmondo Papanice, presidente dell’associazione HALP-APS, si apriranno con i saluti istituzionali del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e dell’On. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati. Interverranno Ryszard Schnepf, Ambasciatore della Repubblica di Polonia, Aleksandar Drljević, Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata del Montenegro e Federico Roberto Antonelli già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Pechino e docente all’Università Roma Tre. Parteciperà al convegno la Segreteria di Stato della Santa Sede.