La diplomazia come arte del dialogo: un convegno internazionale alla Camera dei deputati

Si terrà domani 13 novembre, alle ore 11,00, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il convegno internazionale “La Diplomazia: l’arte del dialogo in un mondo che cambia”, su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti e promosso dall’associazione HALP-APS con il patrocinio della Camera dei deputati. L’incontro sarà dedicato alla memoria di S.E. Mons. Edmond Farhat, Arcivescovo titolare di Biblo e Nunzio Apostolico, nel decennale della sua scomparsa.
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Il convegno offrirà un’occasione di confronto sulle molteplici dimensioni della diplomazia contemporanea e sul ruolo del dialogo nelle trasformazioni dello scenario internazionale. Al centro dei lavori, gli strumenti culturali, istituzionali e strategici attraverso i quali costruire relazioni, favorire la comprensione reciproca e affrontare le sfide della transizione geopolitica.
A orientare la riflessione sarà l’eredità di Mons. Farhat: primo sottosegretario nella storia dell’assemblea sinodale, nunzio apostolico in diversi Paesi tra cui Libia, Algeria, Tunisia, Slovenia, Macedonia, Turchia, Turkmenistan e Austria.
I lavori, preceduti dalla relazione introduttiva di Edmondo Papanice, presidente dell’associazione HALP-APS, si apriranno con i saluti istituzionali del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e dell’On. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati. Interverranno Ryszard Schnepf, Ambasciatore della Repubblica di Polonia, Aleksandar Drljević, Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata del Montenegro e Federico Roberto Antonelli già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Pechino e docente all’Università Roma Tre. Parteciperà al convegno la Segreteria di Stato della Santa Sede.