"Questo regolamento di conti è un diversivo. Ciò che sta accadendo in Ungheria non è una questione di responsabilità, ma un regolamento di conti", è il commento di Viktor Orban alle indiscrezioni. "L'obiettivo di questo gioco sporco è eliminare gli avversari politici e instaurare un sistema a partito unico. Il bersaglio sono io. Mio fratello minore è solo uno strumento", ha aggiunto Orban.