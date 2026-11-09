Aron Orban, fratello dell'ex primo ministro ungherese Viktor Orban, sarebbe stato fermato dalla polizia nell'ambito di un'indagine per sospetta tratta di esseri umani. Lo ha riferito l'attuale premier Peter Magyar, citando informazioni pubblicate dalla stampa ungherese, mentre le autorità hanno confermato un'operazione con diversi arresti a Budapest e nella regione circostante. Viktor Orban: "E' un regolamento di conti, il bersaglio di questo sporco gioco sono io".
L'annuncio del premier ungherese Magyar
"Secondo informazioni di stampa, il fratello di Viktor Orban, Aron Orban, è stato posto in stato di fermo per sospetta tratta di esseri umani", ha scritto Magyar sulla propria pagina Facebook. La notizia è stata pubblicata inizialmente da Kontroll, un sito d'informazione di proprietà del fratello dell'attuale primo ministro, segnala l'agenzia di stampa France Presse.
In campo anche l'antiterrorismo
La polizia ungherese aveva precedentemente comunicato che "diverse persone sono state arrestate" a Budapest e in due città della vicina regione di Pest, nell'ambito di un'operazione collegata a due procedimenti penali in corso.
Agenti del Centro antiterrorismo (Tek) dell'Ungheria sono intervenuti in una proprietà a Fotliget, fuori Budapest, legata a una società riconducibile ad Aron Orban. Lo ha reso noto il portale di informazione Telex. La direttrice dell'Ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni (Nvvh), Anna Unger, non ha confermato né smentito la notizia, ma ha reso noto che l'Ufficio ha intrapreso "ulteriori azioni" nell'ambito di un procedimento che coinvolge Aron Orban, aggiungendo che dettagli verranno forniti in futuro.
Fonti vicine all'entourage del fratello dell'ex premier hanno confermato a Telex che l'operazione ha avuto luogo. Non è chiaro, tuttavia, se il fratello minore dell'ex premier sia in stato di fermo. "Sono attualmente in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte", ha precisato la polizia in una nota, annunciando ulteriori informazioni sui presunti reati contestati. Il comunicato non conferma esplicitamente il coinvolgimento di Aron Orban.
Viktor Orban: è un regolamento di conti
"Questo regolamento di conti è un diversivo. Ciò che sta accadendo in Ungheria non è una questione di responsabilità, ma un regolamento di conti", è il commento di Viktor Orban alle indiscrezioni. "L'obiettivo di questo gioco sporco è eliminare gli avversari politici e instaurare un sistema a partito unico. Il bersaglio sono io. Mio fratello minore è solo uno strumento", ha aggiunto Orban.
La vicenda arriva a sei mesi dall'insediamento del governo guidato da Peter Magyar, conservatore europeista salito al potere a maggio con la promessa di smantellare il sistema di potere costruito da Viktor Orban e contrastare la corruzione. L'azione giudiziaria ha già coinvolto diversi esponenti della precedente classe dirigente. Tre ex ministri sono attualmente detenuti, tra cui Gyorgy Matolcsy, che ha guidato per dodici anni la Banca centrale ungherese ed era considerato in passato uno dei più stretti collaboratori di Orban.