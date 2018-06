Migranti, la nave cargo Alexander Maersk attracca al porto di Pozzallo

Alexander Maersk, lʼapprodo al porto di Pozzallo Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'approdo e le operazioni di sbarco - Per le operazioni di attracco il comandante del cargo ha chiesto l'aiuto di un rimorchiatore e di un pilota a bordo. La portacontainer ha infatti una lunghezza di 113 metri e le operazioni di approdo sono state particolarmente complesse. Dalla nave è sceso per primo il medico marittimo Vincenzo Morello, che ha verificato la situazione sanitaria dei migranti e ha assicurato che tutto è "sotto controllo". Subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco dei 108 migranti, tutti uomini tranne che per una donna e due bambini, che sono stati successivamente trasferiti in un hot spot per la loro identificazione.



Ricongiunta una famiglia sudanese - Lo sbarco della Alexander Maersk ha permesso anche il ricongiungimento di una famiglia sudanese che si era dovuta separare dopo l'evacuazione sanitaria dalla nave avvenuta sabato mattina, con una ragazzina di 8 anni fortemente disidratata ricoverata in ospedale per una gastroenterite. Insieme a lei erano scesi dalla nave la madre e la sorellina di due anni mentre a bordo erano rimasti il padre e un fratello di 4 anni. La famiglia si è quindi ricongiunta per la gioia della bimba più piccola che da giorni chiedeva notizie del padre e del fratellino.



La gioia del sindaco di Pozzallo - "Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione perché si è avverato l'auspicio contenuto nel mio appello". "Era una decisione attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città - afferma il sindaco Roberto Ammatuna - che ha vissuto con apprensione l'evolversi della situazione".



Ammatuna "ringrazia il ministro Salvini per aver accettato la richiesta umanitaria che ho inoltrato e sono sicuro che la decisione assunta sia quella giusta". "Accoglieremo con l'umanità di sempre queste persone che hanno sofferto, cercando di dare loro la dovuta assistenza e restituirgli il sorriso", sottolinea.



"Un ringraziamento va alla Prefettura, alle forze dell'ordine, alla Capitaneria di Porto e ai volontari per l'impegno profuso; un ringraziamento particolare va inoltre al comandante e all'equipaggio della nave Alexander Maersk per l'umanità dimostrata". "Oggi - conclude Ammatuna - è un giorno importante, perché oltre alla lieta conclusione della vicenda è stato dimostrato che la solidarietà è ancora un sentimento diffuso".



Medici a bordo del cargo - Prima dello sbarco una motovedetta della Guardia Costiera aveva accompagnato i medici a bordo della nave che si trovava nella rada per il monitoraggio sanitario dei migranti.



Salvini: "Accolta perché abbiamo un cuore buono" - Entrando all'assemblea di Confartigiano, il ministro Salvini ha commentato lo sbarco della Maersk a Pozzallo: "Abbiamo il cuore buono a differenza di Macron". Il leader della Lega ha poi ribadito la linea dura sulle Ong: "Non toccheranno mai più un porto Italiano. Il cargo aveva persone da soccorrere su indicazione della guardia costiera, che è lo Stato italiano. Le Ong straniere non toccheranno più porti italiani".