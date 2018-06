Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: "Tocca all'Italia", Salvini: "Ministro ignorante"

Ma Parigi frena subito: "Tecnicamente, praticamente, è all'Italia che spetta ricevere la nave", dice il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Replica Salvini: "Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave".



Di Maio: "Se apriamo porto a Lifeline poi sequestro" - "Se Spagna, Francia o Malta non aprono i porti alla nave Lifeline, la farà entrare l'Italia ma poi sarà sequestrata", ha annuciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio intervenendo a "Stasera Italia" spiegando che la nave batte una "bandiera falsa". "Una cosa sono i salvataggi in mare - ha detto - altra cosa è il traghettamento".



"Spetta all'Italia farsi carico della Lifeline" - Nel dibattito sulla nave carica di migranti è intervenuto anche il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, che ha affermato che spetta "all'Italia" farsi carico della Lifeline. "La Francia ricorda il diritto internazionale: quando c'è una nave e si fa un salvataggio in mare, è il caso dei passeggeri della Lifeline, li si sbarca al porto più vicino, è Malta o l'Italia", ha dichiarato su France 2. "Tecnicamente, praticamente, è all'Italia che spetta ricevere la nave", ha insistito. "Questo non a tutti va bene, è il diritto internazionale, non siamo qui per sostituire il diritto con la legge della giungla ", ha concluso.



Salvini: "Il ministro francese è ignorante" - Ritornato poi dalla Libia in Italia, Salvini è tornato a parlare della nave Lifeline criticando la Francia."Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuori legge che va sequestrata". "Mi stupisce la cattiveria dei francesi, sarebbe un bel gesto l'apertura del porto di Marsiglia a questa nave che non si vede perché deve arrivare in Italia visto che non ha nulla a che vedere con il nostro paese", ha spiegato.



"Macron? 15 volte più cattivo di Orban" - "Sui ricollocamenti l'Ungheria di Orban è inadempiente per 300 unita', la Francia del buon Macron per 9.000 unità. Quindi se Orban è cattivo, Macron è 15 volte più cattivo", ha sottolineato poi Salvini.



La Alexander Maersk ha avuto autorizzazione a sbarco - E' finita l'odissea per i migranti della nave container Alexander Maersk, con a bordo 110 persone, battente bandiera olandese e da giorni in attesa di autorizzazione per poter sbarcare a Pozzallo, nel Ragusano: alla fine è arrivato il via libera del ministero dell'Interno. Sulla vicenda era intervenuto anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma, per il quale le persone a bordo di fatto sono state private della libertà personale.