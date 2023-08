Migranti, in viaggio su un barchino verso l'Italia muoiono un bimbo e un 20enne

Arrivati a Lampedusa altri due gruppi

Oltre ai 39 naufraghi, portati nell'hotspot in contrada Imbriacola, sono giunti a Lampedusa altri due gruppi: 37 tunisini (7 donne e 11 minori) partiti da Kerkennah, e 41 (7minori) egiziani e siriani che, a loro dire, sono salpati a bordo di un barcone in legno di 9 metri dal porto di Zuwara in Libia.