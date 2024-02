Migranti, la Cassazione: consegnarli ai guardiacoste libici è reato

La sentenza si riferisce al caso del luglio 2018, quando il rimorchiatore Asso 28 riportò a Tripoli 101 migranti: la Libia non è un porto sicuro per la Convenzione Ue per i diritti umani

Tgcom24

L'episodio del 2018 fu un respingimento collettivo A descrivere i contenuti della sentenza è la Repubblica, secondo cui per i supremi giudici favorire le intercettazioni dei guardiacoste di Tripoli rientra nella fattispecie illecita "dell'abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci e di sbarco e abbandono arbitrario di persone". Si sancisce quindi sostanzialmente che l'episodio del 2018 fu un respingimento collettivo verso un Paese non ritenuto sicuro, vietato dalla Convenzione europea per i diritti umani.

In discussione la politica italiana sull'immigrazione Il Codice della navigazione dice infatti che le persone soccorse in mare vadano portate subito in un luogo sicuro, caratteristica che non rientra tra quelle del Paese nordafricano. Si mette così in discussione tutta la politica dell'immigrazione italiana, fondata proprio sugli accordi di aiuti, sostegno e formazione alla Guardia costiera libica allo scopo di frenare i flussi migratori.