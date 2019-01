Migranti, boom di richieste di asilo: Cassazione sommersa dai ricorsi | Salvini: "Sono carta straccia"

"L'imponenza del fenomeno ha statisticamente annullato il pur consistente incremento dei procedimenti definiti nel 2018, dando luogo ad un aumento del 4,1% dei procedimenti pendenti, che alla fine dell'anno ammontavano a 111.353 (per il 49% in materia tributaria). Per quanto riguardo il contenzioso sull'immigrazione, nell'anno 2018 - sottolinea il presidente - si sono riversati sulla Suprema Corte gli effetti del decreto dello scorso anno, che ha previsto che le neoistituite sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea decidono con provvedimento non reclamabile e ricorribile solo per Cassazione. "Tale disposizione - spiega Mammone - ha comportato l'improvviso aumento dei ricorsi in materia di protezione internazionale, con un afflusso che, nonostante l'impegno della Sezione interessata (la Prima civile), ha comportato un aumento considerevole della pendenza".



Salvini: "Boom ricorsi asilo? Infondati saranno carta straccia" - "La Cassazione parla di boom dei ricorsi per le richieste di asilo. C'è sempre stato. Adesso quelli infondati saranno carta straccia", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Non regrediamo sui diritti umani, noi stiamo progredendo: i veri profughi con il decreto sicurezza avranno più diritti. Spesso erano mischiati ai finti profughi e non avevano le garanzie necessarie. Questo decreto fa chiarezza: i veri profughi saranno trattati ancora meglio di prima, quelli finti possono fare ricorsi e contro ricorsi, ma tornano a casa", ha aggiunto Salvini.



Csm: "Emergenza processi per richiesta asilo" - Scatta l'emergenza sui processi per la concessione dell'asilo ai migranti. A lanciare l'allarme è il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini, che segnala un carico "crescente di procedimenti in materia di protezione internazionale e di immigrazione". Si profila quindi una delle nuove "emergenze" per la Suprema Corte, già alle prese con un "carico insostenibile" di cause.