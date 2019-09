Migranti,anche Trenta e Toninelli vietano l'ingresso alla Alan Kurdi

Oltre a Matteo Salvini, anche i ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la Alan Kurdi, che ha soccorso 13 migranti e che si sta dirigendo verso Lampedusa. Il provvedimento è stato notificato, come riferiscono fonti del Viminale. I profughi erano stati prelevati dalla nave della Ong tedesca Sea Eye, che li aveva recuperati da un barchino sovraccarico in acque Sar maltesi.