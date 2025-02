Migranti, 164.787 domande al primo click day: -76% rispetto al 2024

Nel primo click-day per i migranti, previsto dal decreto Flussi 2025, sono state inviate tutte le domande precompilate tramite il portale dedicato. A 4 minuti dall'avvio, fa sapere il Viminale, erano già state raggiunte le 25mila quote previste dal decreto, che riguardano lavoratori subordinati non stagionali da impiegare in diversi settori produttivi tra cui l’autotrasporto merci per conto terzi, l'edilizia, la meccanica e le telecomunicazioni. Tra le principali novità di quest'anno, ricorda il ministero dell'Interno, l'introduzione di controlli preliminari già in fase di precompilazione delle domande, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti necessari. Un fattore che ha fatto scendere del 76% il numero delle precompilate: 164,787 contro le 674.363 del 2024.