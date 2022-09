Migranti, 14 sbarchi a Lampedusa: oltre mille nell'hotspot

Sono almeno 14 le barche approdate nel porto di Lampedusa con a bordo decine di migranti.

In meno di 24 ore, dal pomeriggio di venerdì oltre 300 persone, soprattutto di nazionalità tunisina, sono arrivate sull'isola siciliana. Su una delle ultima imbarcazioni, partita da Kerkennah, c'erano 46 tunisini, fra cui 5 donne e 9 minori. Su un gommone di 7 metri, salpato da Sfax, erano invece in 21, mentre sull'ultima barca, messa in acqua a Zarzis, erano in 16.