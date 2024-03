Migranti, -67% di sbarchi nel 2024, siriani e bengalesi in testa

Sono 6.560 i migranti sbarcati nel 2024 in Italia, in calo del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando furono 19.937.

In testa, tra le provenienze dei nuovi arrivati, non ci sono Paesi africani ma asiatici: sono infatti i bengalesi i più numerosi (1.515), seguiti dai siriani (1.207). Ci sono poi i tunisini (721) e gli egiziani (645), secondo quanto emerge dai dati del Viminale. I principali porti di partenza delle imbarcazioni che trasportano i migranti verso le nostre coste sono quelli libici (4.860) e la Sicilia è in testa tra le località di sbarco (4.601 arrivi).