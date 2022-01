"Mi paghi e ti contagio", la follia no vax corre sulle chat: in vendita fiale di saliva infetta

Fiale di salive, tamponi usati, incontri per infettarsi: per ottenere il Green pass, i no vax sono disposti a tutto, anche a pagare per farsi contagiare. "Dritto e Rovescio" ha svolto un viaggio virtuale nel mondo dei non vaccinati che vive sulle chat di Telegram e WhatsApp: "Ho un tampone - dice uno di loro che si presenta da positivo a un incontro con gli inviati del programma di Paolo Del Debbio, violando anche la quarantena - lo infilo nel naso e poi lo infili tu, ed è fatta".

I messaggi sulle chat sono tantissimi e tutti dello stesso tenore. "Qualcuno positivo disposto a passare il virus?", si legge, o ancora: "Quanto sareste disposti a pagare per una fiala di saliva infetta?". Una donna, invece, spiega come avvengono gli incontri per provare a infettarsi: "Ci vediamo a casa, prendiamo qualcosa da bere e parliamo - dice - puoi anche bere dal mio bicchiere se vuoi". E all'inviata che le chiede se ha paura di finire in ospedale, risponde: "Ma va là".