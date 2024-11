Pronto soccorso distrutto a Mestre, il marito della donna in travaglio: "Faccia a faccia con l'uomo che spaccava tutto"

"Ci urlava cose in inglese, voleva dell'alcol, voleva bere ancora - gli fanno eco le due infermiere, Giulia e Maria Pia, vittime della tentata aggressione con il medico di turno. - Prima che cominciasse a colpire, quando ha iniziato a minacciare, abbiamo capito che sarebbe passato in pochissimo tempo a gesti violenti e abbiamo cominciato a scortare i pazienti in guardiola. La fortuna è stata anche che non fossero molti in sala d'attesa. Abbiamo mantenuto la calma, per tutti, ma in quei momenti ci sentivamo in trappola e abbiamo temuto anche per la nostra vita". Nessun ferito in quell'occasione, anche grazie alla loro pronta reazione, come sottolineato da Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. E fiocco rosa, poco dopo, per la coppia di Mirano. Danni, invece, per di diverse migliaia di euro.