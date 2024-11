Napoli, paziente aggredisce infermiere e vigilante in Pronto soccorso

Ha aggredito prima un infermiere e poi una guardia giurata. È successo al Pronto soccorso dell'Ospedale evangelico Betania di Napoli, dove un paziente, arrivato dopo aver assunto alcol e droga, si è scagliato prima contro un operatore sanitario in servizio e poi contro il vigilante che stava per soccorrere l'infermiere. A raccontare l'episodio è il direttore generale della struttura, Vincenzo Bottino, che avverte: "Siamo in uno stato di guerra, ora basta". Sempre più frequenti le violenze contro medici, infermieri e addetti alla vigilanza nell'ospedale religioso, uno dei due presidi sanitari del quartiere Ponticelli nel capoluogo campano.