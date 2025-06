Mestre, lamentele sui colleghi che non si lavano: l'azienda installa le docce

È tra le situazioni più spiacevoli e, al contempo, più comuni in un posto di lavoro: avere un collega che non si lava e che, soprattutto nella stagione estiva, con il cattivo odore che emana crea disagio in chi gli sta intorno. Un disagio che spesso non viene espresso direttamente per non ferire il soggetto di turno ma che può indurre a rivolgersi all'azienda. È quanto accaduto a Mestre, nel Palazzo della Provincia di Venezia, dove, a causa di una decina di lamentele, il direttore del dipartimento il 5 giugno ha inviato una circolare ai dipendenti chiedendo loro espressamente di lavarsi di più. Lo riporta Libero.